„Не искам да умирам“: Шанън Дохърти обяви, че ракът се е разпространил в костите ѝ

Страдащата вече 8 години от рак американска актриса Шанън Дохърти сподели, че болестта вече се е разпространила в костите ѝ, но тя не се e предала, съобщава Ти Си Ей/ДПА.

Въпреки мрачното развитие на събитията, звездата от „Бевърли Хилс, 90210“ и „Чародейките“ каза твърдо, че все още има намерение да живее. „Не искам да умирам“, обяви тя пред сп. „Пийпъл“ и каза, че се надява да вдъхнови другите, като се съсредоточи върху бъдещето си.

„Не съм приключила с живота. Не съм приключила с любовта. Не съм приключила с това да създавам. Не съм приключила с това да се надявам да променям нещата към по-добро“, каза 52-годишната киноикона от 90-те и допълни: „Просто не съм... не съм приключила“.

Shannon Doherty wants to “embrace life” as Stage 4 breast cancer has spread to her bones



“I don’t want to die.. I’m not done with living. I’m not done with loving. I’m not done with creating. I’m not done with hopefully changing things for the better, I’m just not — I’m not… pic.twitter.com/PIqBEoI9NE