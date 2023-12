И Принцесата на Уелс не е безгрешна (ВИДЕО)

И Принцесата на Уелс не е безгрешна. Кейт Мидълтън попадна в много неудобната ситуация при среща с лидер на мюсюлманска общност.

Принц Уилям и съпругата му посетиха мюсюлмански център Лондон. Двойката се срещна с лидери на местната общност, включително Иман Суфян Икбал.

Принцът на Уелс се ръкува с всеки от лидерите на свой ред, а един от господата протегна ръка, за да се ръкува с принцесата.

След това обаче Кейт протегна ръка да се ръкува с имама, който вместо това притисна ръка към сърцето си и наведе глава.

Принцесата бързо отдръпна ръката си и повтори жестовете му, като наведе глава и се усмихна, докато го поздравяваше.

That time when Kate dressed up in a Muslim veil then the imam refused to shake her hand.

Stop appeasing. pic.twitter.com/HvhjMuLsma