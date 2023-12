След тежкия развод Кевин Костнър е в обятията на 20-години по-млада певица (СНИМКИ)

Кевин Костнър очевидно успешно се възстановява от тежката раздяла с досегашната си съпруга Кристин Баумгартнер, защото той и 49-годишната певица Джуъл вече са заедно, съобщават добре запознати източници пред TMZ.

Снимки на новата двойка са заснети на карибския остров Некер на Ричард Брансън на Британските Вирджински острови, където двамата са участвали в тенис турнир за набиране на средства за фондация "Вдъхновяващи деца". Джуъл е основател на организацията, а Кевин е бил неин гост.

69-годишният Костнър и изпълнителката са летели заедно до Карибите и са се забавлявали там повече от седмица. Както казва един от източниците: "Определено се случваше нещо помежду им. Те флиртуваха, а когато бяха заедно, сякаш и двамата просто искряха".

Kevin Costner and Jewel set off romance rumors after getting cozy in the Caribbean https://t.co/QqjdxhOPVa