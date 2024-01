НАСА засне мощно изригване на Слънцетo в новогодишната нощ (СНИМКА)

Голямо изригване на Слънцето засне Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА в новогодишната нощ, пише NOVA.

Изображението на слънцето в близък план показва смесица от жълти, оранжеви, кафяви и черни цветове. А в лявата част се появява ярка бяла светлина, която е слънчевият изблик.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 31, 2023, peaking at 4:55 EST. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X5.0. https://t.co/rdALPuiOcm pic.twitter.com/CZeqHfkm0J