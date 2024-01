Елвис Пресли оживява с помощта на изкуствен интелект

Легендарният рокендрол певец Елвис Пресли ще се завърне на лондонска сцена в края на 2024 г. под формата на холограма в имерсивен спектакъл, създаден с помощта на изкуствен интелект, съобщиха АФП и Ройтерс, цитирани от БТА.

В "Елвис еволюция" (Elvis Evolution) Кралят на рокендрола ще изпълнява най-големите си хитове, като Suspicious Minds, Jailhouse Rock или Hound Dog под формата на аватар, създаден с помощта на хиляди кадри от концерти или снимки, заснети от близките на певеца.

Благодарение на изкуствен интелект те са дали възможност да бъде разработена "невероятно автентична версия на Елвис", каза Андрю Макгинес, генерален директор на дружеството Layered Reality, създало проекта.

Elvis Presley is returning to the stage in AI form with new show kicking off this November in London. pic.twitter.com/THeBZlWzcc

Британската компания е сключила "сделка за милиони британски лири" с Authentic Brands Group, която управлява правата върху наследството на покойния певец, за да получи достъп до тези архиви и да организира представления по целия свят.

Първите представления са насрочени за ноември 2024 г. в британската столица, а други са планирани за Лас Вегас, Берлин и Токио.

Преди Елвис компанията Pophouse Entertainment вече създаде шоу на шведската диско група AББA в Лондон, в което квартетът е представен от дигитални аватари. Заради успеха представленията бяха продължени и шведската компания обяви ново шоу с аватари на музикантите от американската глем-метъл група "Кис".

Fans SLAM Elvis Presley's London AI show as King of Rock and Roll is set to return to stage in hologram form: 'Might as well go and see an impersonator' https://t.co/5C5PLzPrb9 pic.twitter.com/NnRmptN9LR