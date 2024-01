Илон Мъск посрещна новата 2024 г. със сина си X на Карибите

Противоречивият собственик на "СпейсЕкс", "Тесла" и от миналата година на социалната мрежа "X" (бивш Туитър) Илон Мъск, който в момента е въвлечен в битка за попечителство с бившата си партньорка певицата Граймс, посрещна Нова година с тригодишния си син X Æ A-Xii (или накратко “X”) на остров Св. Бартс.

Най-богатият човек в света, чиято стойност се оценява на 251 милиарда долара от Forbes, казва, че е бил на луксозния карибски остров, за да посети приятел за няколко дни и “просто е прекарал време със семейството и близки приятели.”

“Синът ми Li’l X беше с мен” каза Мъск на Page Six.

Elon Musk. Should I make my Son Lil X the CEO of X at 18 years old ? pic.twitter.com/OHLHlSK5HC