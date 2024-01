На 97 години почина режисьорът Норман Джуисън

Канадският филмов режисьор Норман Джуисън почина на 97-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха негов представител.

Сред неговите шедьоври са драмата "Среднощна жега" от 1967 г., романтичният филм "Лунатици" от 1987 г. и мюзикълът "Цигулар на покрива" от 1971 г.

Джуисън има три номинации за награда "Оскар" за най-добър режисьор, а през 1999 г. получи почетно отличие на американската Академия за кинематографично изкуство и наука за цялостен принос.

Смъртта на твореца е настъпила в събота, 20 януари, съобщи неговият представител Джеф Сандерсън.

