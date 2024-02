Още един член на кралското семейство се оттегли от прожекторите

Още един член на кралското семейство си взима кратка почивка от задълженията, след като крал Чарлз, Кейт и Уилям се оттеглиха по здравословни причини - принцът, за да е близо до жена си.

И Кейт Мидълтън, и Чарлз бяха изписани от болницата в понеделник след съответните им операции, а от Двореца казаха, че и двамата ще си почиват у дома известно време. Принц Уилям също е изчистил календара си, за да бъде до съпругата си и да подкрепя семейството им през това време, пише сп. People, цитирано от dir.bg.

А сега и друга кралска особа ще се отдръпне от общественото внимание. 59-годишният принц Едуард си взима "кратка почивка от обществени задължения след пътуванията си в чужбина през януари до Южна Африка и Света Елена", съобщи The Telegraph във вторник. Миналата седмица херцогът на Единбург имаше натоварена програма през четири дни.

The Duke of Edinburgh is in St Helena! 🇸🇭



🐢 HRH was welcomed to one of the most remote inhabited islands by Jonathan the Tortoise, who, at 191 years old, is the oldest living land animal in the world!



Click to read more about HRH's time on the island so far! 👇