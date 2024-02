Вижте какво има в кухнята на Илон Мъск (СНИМКА)

Уолтър Айзъксън, биографът на милиардера Илон Мъск, публикува снимка, за която се твърди, че показва кухнята и част от всекидневната на един от най-богатите хора днес. Това което се вижда на снимките в мрежата Х може да накара всяка жена у нас да се чувства горда, защото със сигурност има по-хубава и уютна кухня от тази на втория по богатство в света. Съвсем наскоро Бернар Арно детронира Мъск и вече официално е най-богатият човек на планетата.

Айзъксън пусна фотоса в профила си в социалната мрежа X. Това даде рядка възможност на простосмъртните да надникнат в семплия дом на милиардера.

През 2020 г. Мъск реши да продаде петте си големи къщи и да използва спартанската къща с две спални в Бока Чика, Тексас, където се срещнахме, като основна резиденция. Мъск щеше да седи на тази дървена маса и да провежда телефонни разговори - написа Айзкъсън наскоро.

Къщата се намира близо до стартовата площадка на компанията Space X и изглежда е с отворена концепция, тоест без препятствия, разделящи хола и кухнята. На масата в хола има меч, книги, настолни игри, реплика на ракета...

На стената близо до кухнята има плакат за списание за научна фантастика, а върху стола е наметнато яке на Tesla, пише blitz.bg.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1