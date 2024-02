В Берлин бе открит първият публичен дом с изкуствен интелект

В немската столица Берлин бе открит първият в света публичен дом, използващ изкуствен интелект, наречен Cybrothel. Това е място, където клиентите могат да се насладят на компанията на секс кукли с човешки размери, вместо на реални хора. Основната разлика с традиционните бордеи е, че Cybrothel предлага възможност за виртуална реалност, която предоставя на посетителите уникално 4D интерактивно изживяване.

