Зловещият експеримент "Вселена 25": Какво ще се случи с обществото, ако всичките нужди бъдат задоволени?

През последните няколкостотин години човешката популация се е увеличила от приблизително 1 милиард през 1804 г. до над 8 милиарда през 2023 г. През това време са изразявани опасения, че броят на хората може да надхвърли способността ни да произвеждаме храна, което ще доведе до широко разпространен глад.

Някои смятат, че с изчерпването на ресурсите, населението се “контролира“, чрез биологично оръжие докато се достигне устойчиво население, пише IFLScience, цитиран от vesti.bg.

Напредъкът в земеделието, промените в земеделските практики и новите технологии ни дадоха достатъчно храна, за да изхраним 10 милиарда души, но начинът, по който се разпределя храната, доведе до масов глад, посочват още от IFLScience.

До този момент човечеството винаги е било в състояние да произвежда повече храна, отколкото е необходима, но климатичната криза се влошава, а това ще доведе до промени в тази тенденция.

Докато всички са се притеснявали от липсата на ресурси, изследовател през 70-те години на миналия век се е опитал да отговори на въпроса: Какво ще се случи с обществото, ако всичките нужди бъдат задоволени?

Отговорът – според изследването му – ужасяващ апокалипсис.

Джон Калхун се е заел с поредица от експерименти, които по същество били обвързани със задоволяването на всяка нужда на група гризачи. Ученият проследил ефекта върху индивидите във времето. Най-изумителният експеримент бил наречен “Вселена 25”.

В това изследване Калхун наблюдава четири размножаващи се двойки мишки и ги поставя в "утопия". Средата била проектирана да елиминира проблемите, които биха довели до смърт в дивата природа.

Те имали достъп до неограничено количество храна, както и бутилки с вода. На мишките било подсигурено и място живот, а температурата била около 20°C. Ученият наблюдавал, че мишките са използвали времето си, за да търсят храна и подслон, както и сексуални контакти. Приблизително на всеки 55 дни популацията се удвоявала.

Когато броят им достигнал 620, мишките се удвоявали на всеки 145 дни. Изследователят заключил, че животните започнали да срещат проблеми.

Мишките са се разделили на групи и тези, които не могли да намерят роля в тези групи, се оказало, че няма къде да отидат.

„В естествена екологична обстановка малко повече млади оцеляват до зрялост, отколкото е необходимо, за да заменят застаряващото поколение“, пише Калхун в свое проучване.

"Излишните, които не намират социални ниши, емигрират. В изкуствената среда "излишните" не можеха да емигрират, защото нямаше къде да отидат. Мишките, които се оказаха без социална роля, която да изпълняват, се изолираха”, коментира той.

„Мъжките, които не намериха социална роля, се оттеглиха физически и психологически от стадото. Те станаха изключително неактивни. Те се характеризират с много рани и белези в резултат на атаки от други оттеглени мъжки индивиди“, обяснява експертът.

Той посочва, че индивидите не са реагирали по време на атаки. По думите му те са лежали неподвижни. По-късно те атакували други по същия начин.

The "Universe 25" experiment is one of the most terrifying experiments in the history of science, which, through the behavior of a colony of mice, is an attempt by scientists to explain human societies. The idea of ​​"Universe 25" Came from the American scientist John Calhoun… pic.twitter.com/EWkWl99BVn