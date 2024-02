Бритни Спиърс хвърли бомба за Бен Афлек

Певицата Бритни Спиърс призна, че се е целувала с настоящия съпруг на Дженифър Лопес, актьорът Бен Афлек. Тя говори за това в своя Instagram, но след това изтри публикацията. Звездата е цитирана от Daily Mail.

Спиърс публикува черно-бяла снимка, на която е с Афлек и Даян Уорън. На снимката знаменитостите са прегърнати. Годината, в която е направена снимката, не е известна, но певицата спомена, че кадрите са много стари.

Britney Spears shares throwback photo with Ben Affleck and reveals she made out with him in 1999:



“Wish I could tell you guys the story that happened before that !!! Oh dear, I’m just being a gossip girl 🤓😏 !!!” pic.twitter.com/HmksHJYrBZ