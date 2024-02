Колко похарчи Дженифър Лопес, за да разкаже на света за любовта си с Бен Афлек?

Като певица тя изпълнява песен със заглавие Love Don't Cost a Thing, но в живота не се оказа точно така. Дженифър Лопес похарчи 20 милиона долара, за да разкаже на света за любовта си с Бен Афлек, пише в обширен материал специализираното издание за шоубизнес Variety, предава "Сега". Проектът, финансиран от Джей Ло, се състои от три части - албумът This Is Me... Now, придружаващ филм This Is Me... Now: A Love Story и документален филм The Greatest Love Story Never Told.

This week's Variety cover story:



Jennifer Lopez’s $20 Million Gamble: Why the Superstar Spent Her Own Money and Defied Skeptics to Tell Her Ben Affleck Love Storyhttps://t.co/f0Fr7YDYDe pic.twitter.com/wKdVz8nWdC — Variety (@Variety) February 13, 2024

Албумът ще излезе след два дни, а филмът, режисиран от Джейсън Берг - на 27 февруари. Джей Ло работи с режисьор и по предишния си документален филм Halftime (2022), посветен на шоуто ѝ с Shakira на Супербоул, и игралния "Да свалиш Уолстрийт".

This Is Me…Now е първият албум на певицата след саундтрака към филма "Омъжи се за мен", в който тя си партнира с Малума. Предишният солов на латинодивата, "A.K.A.", излезе преди цели 10 години.

Според пиар съобщенията мултимедийната продукция "проследява опитите на Дженифър Лопес да създаде своя най-дързък проект досега: независимо продуциране на нов албум и оригинален филм, които изследват нейното 20-годишно пътуване към това да обичаш себе си".

Всички елементи на проекта обаче са свързани най-вече с връзката ѝ с актьора и режисьор Бен Афлек, за когото тя се омъжи преди година и половина. Албумът This Is Me... Now е реплика към албума This Is Me... Then от 2002 г., посветен на тогавашната ѝ връзка с актьора. Наричани Bennifer, те стигнаха до годеж, но не и до венчило - през 2004 г. пътищата им се разделиха. В съвместно изявление тогава двойката обяви, че отменя сватбата заради прекомерния медиен натиск върху връзката им. Лопес разказва, че когато се стигнало до това да наемат три фалшиви булки за различни локации, за да избегнат папараците, осъзнали, че нещо не е наред. Само месеци след раздялата им певицата се ожени за Марк Антъни, а актьорът - за Дженифър Гарнър.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at the #ThisIsMeNow: A Love Story premiere. pic.twitter.com/vnovWd7igA — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) February 14, 2024

Почти 20 години по-късно двойката отново се събра, като този път Лопес и Афлек успяха да се оженят.

Във филма певицата ще разкаже за неуспешните си връзки и пътят към голямата любов с Бен Афлек. Освен че е герой във филма, носителят на две награди "Оскар" също така е работил по реализацията му. В The Greatest Love Story Ever Told участва и Джейн Фонда, с която Джей Ло се запознава през 2005 г. на снимачната площадка на "Свекървище".

Албумът и филмите идват на фона на появили се в интернет кадри на двойката, на които Афлек изглежда нещастен и отегчен. На наградите "Златен глобус" певицата беше попитана защо съпругът ѝ изглежда така на общите им снимки, а 54-годишната Лопес лаконично отговори, че Афлек е щастлив с нея.

Да се надяваме, че самофинансираната продукция няма да се окаже фиаско от ранга на "Джили" и "Момичето от Джърси" - двамата съвместни филма на Бенифър от 2002 и 2004 г., чийто неуспех подпечата раздялата им.