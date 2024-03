Скандалът със снимката на Кейт Мидълтън се разраства

Скандалът със снимката на принцесата на Уелс - т.нар "Фотогейт", е знак за нов период в отношенията между кралското семейство и медиите, съобщи АП. За монархията става все по-трудно да осъществява контрол в епохата на социалните мрежи.

Британските печатни медии излязоха със заглавия като "Снимка на хаос" ("Дейли мирър") и "Оставете Кейт" ("Сън"). Според таблоида "Сън" тролове в социалните мрежи са тормозили бъдещата кралица.

Дворецът е използвал снимката на Кейт и нейните деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, за да отбележи Деня на майката във Великобритания. Семейната снимка е направена от принц Уилям, а целта е била да бъдат намалени спекулациите около здравето на принцесата на Уелс. Преди почти два месеца Кейт се подложи на коремна операция.

Breaking News: Kill Notification issued on Princess of Wales, Kate Middleton, story.



Major photo agencies have pulled a new image of the Princess of Wales from circulation over concerns it was "manipulated" by "the source".



The image was circulated by a number of picture… pic.twitter.com/gzEWuR3o1F