Бивша стриптийзьорка заплашва принц Хари, че ще пусне техни компрометиращи снимки

Бившата стриптизьорка от Лас Вегас на име Кари Роял обеща да публикува платени снимки на принц Хари от OnlyFans, които е направила по време на нощта си с него. По това време принцът е на 27 години. Снимките, според Кари, никога не са били виждани преди. Жената иска да направи това, защото Хари, според нея, не е разказал достатъчно подробно в мемоарите си „Резерва“ за случилото се между тях.

Ex-stripper who claims she kissed Prince Harry threatens to leak nude pics of him on OnlyFans after being ‘whitewashed’ from ‘Spare’ https://t.co/LuTXHqktjw pic.twitter.com/q4EyBVjCL8

Снимки на принц Хари в прегръдките на полугола жена бяха публикувани от „Сън“ през 2012 г., но бившата стриптизьорка Кари твърди, че има други снимки в „добро състояние“. "Тези снимки никога не са били виждани от никого. Имам снимки до басейна от преди нощта и снимки на Хари в жълти дрехи. Хората ще бъдат шокирани. Малко съм ядосана, че бях замазана в книгата му. О, той пропусна много, когато говореше за онази нощ. Изненадан съм, че изобщо помни нечие име, защото беше толкова пиян, можеше да каже за малкото неща, които се случиха между нас, но той напълно ги пропусна".

An ex-stripper who 'kissed' Prince Harry in Las Vegas is threatening to leak photos of him 'in the buff' on OnlyFans



'I’m a little angry about being whitewashed from his book. I mean . . . wow. He missed a lot of things from that night'https://t.co/tuVbHNChAz