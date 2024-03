Рупърт Мърдок се сгоди на 92-годишна възраст

Милиардерът Рупърт Мърдок, бивш изпълнителен директор на медийните компании "Фокс корп" и "Нюз корп", се сгоди, съобщи вчера в. "Ню Йорк таймс".

Американският вестник цитира изявление на канцеларията на Мърдок, че медийният магнат планира да се ожени за 67-годишната си приятелка Елена Жукова, пенсиониран молекулярен биолог, с която започнал да се среща миналото лято, допълва БТА.

