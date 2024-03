Създадоха говеждо месо от ориз (ВИДЕО)

Южнокорейски изследователи са отгледали клетки от говеждо месо в оризови зърна, което според тях е важна стъпка към постигането на устойчив, достъпен и екологичен източник на протеини, който би могъл да замени отглеждания едър рогат добитък за месо, съобщава Ройтерс.

Професор Джинки Хонг от Университета Йонсей в Сеул, който е научен ръководител на изследването, публикувано в списание Matter този месец, заяви, че „говеждият ориз“ е първият по рода си продукт. Той използва зърнени частици като основа за култивиране на животински мускулни и мастни клетки, предава БТА.

За целите на иновацията оризовите зърна са обработени с ензими, за да се създаде оптимална среда за растеж на клетките, след което са наситени с говежди клетки, които се култивират, за да се получи крайният хибриден продукт, който наподобява розово зърно ориз.

