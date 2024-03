Кевин Харт получи наградата "Марк Твен" за постижения в комедията

Комедийният актьор Кевин Харт, започнал кариерата си в клубове в родния си град Филаделфия беше отличен с наградата "Марк Твен" в Центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон в неделя вечер, съобщи АП, предаде БТА.

Наградата се връчва за постижения в областта на комедийното изкуство.

Харт, който е на 44 години, е успял да усъвършенства свой стил, съчетаващ миниатюрен ръст, изразителни черти на лицето и стендъп игра.

Дебютът на актьора в Холивуд е през 2002 с филма "Хартиени войници". Филмите с негово участие са донесли приходи от над 4,23 млрд. щатски долара.

