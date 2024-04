Кортни Кокс преговаря за участие в "Писък 7"

Актрисата Кортни Кокс преговаря за участие във филма "Писък 7", съобщи ЮПИ.

Според публикация във "Варайъти" 59-годишната Кокс може да влезе отново в образа на Гейл Уедърс. Дедлайн и "Холивуд рипортър" потвърдиха новината.

Courteney Cox is in talks to return as Gale Weathers for #Scream7.



Get the news:https://t.co/PNoeytVB1i pic.twitter.com/mrnrnDmC9F