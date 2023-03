Кортни Кокс получи звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ)

Актрисата, продуцентка, режисьорка и предприемачка Кортни Кокс, известна с ролите си в хитовия телевизионен сериал "Приятели" и филми от поредицата "Писък", получи звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщи сайтът на сп. "People".

Courteney Cox officially received her star on the ‘Hollywood Walk of Fame’ today! ⭐️💕 pic.twitter.com/oOGO5TeHRK — Tristan 🔪 (@britneyvinyl) February 27, 2023

Звездата ѝ е 2750-ата на прочутата алея. На церемонията по откриването ѝ присъстваха Дженифър Анистън и Лиса Кудроу, с които 58-годишната Кокс си партнираше в ситкома, превърнал се в легенда, както и колежата ѝ Лора Дърн. Сред гостите бяха също дъщеря ѝ Коко, както и дългогодишният ѝ партньор Джони Макдейд.

It was a #Friends reunion at Courteney Cox's Hollywood Walk of Fame ceremony https://t.co/3kuFfNr9Do pic.twitter.com/yRBt003GAx — The Hollywood Reporter (@THR) February 28, 2023

На церемонията Лиса Кудроу си спомни, че с опита и влиянието си Кортни Кокс е оказала осезаем ефект върху екипа на "Приятели", предава БТА. Дженифър Анистън на свой ред похвали "интензивното внимание" към детайла на своята близка приятелка.

"Развълнувани сме да приветстваме Кортни Кокс на Алеята на славата в Холивуд. В кариерата си Кортни е изиграла няколко значими роли и знаем, че има какво още да покаже. Щастлива съм да добавя, че звездата ѝ е само на няколко метра от тази на нейната приятелка и колежка Дженифър Анистън", каза по-рано продуцентката на церемониите Ана Мартинес.