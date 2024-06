„Ченгето от Бевърли Хилс" се завръща 30 години по-късно

Тридесет години след третото си и последно участие, Аксел Фоли (Еди Мърфи) от „Ченгето от Бевърли Хилс“ се завръща за ново разследване, разкрива Ройтерс.

В новия филм на Нетфликс „Полицаят от Бевърли Хилс: Аксел Ф“ полицаят, който нарушава правилата, се завръща в Бевърли Хилс, за да разбере, че отчуждената му дъщеря Джейн (Тейлър Пейдж), е в опасност, след като разследването ѝ на убийство в качеството на обществен защитник разкрива корупция в местното полицейско управление.

Мърфи, към когото се присъединяват колегите му от оригиналния актьорски състав Джъдж Райнхолд и Джон Ащън, представи премиерата на филма в четвъртък, недалеч от истинското полицейско управление в Бевърли Хилс, където се развива голяма част от действието.

Въпреки това този червен килим - на който към Мърфи се присъединиха актьорът Мартин Лорънс, музикантът Лил Нас Х и други, беше далеч от първата прожекция на оригиналния филм през 1984 г.

„Първата премиера беше ведомствена прожекция, на която отидох и която не се хареса на публиката. След това отидох да го гледам с истинска публика и тогава видях истинската реакция на филма“, припомня си Мърфи.

„Полицаят от Бевърли Хилс“ печели над 300 млн. долара в световен мащаб и се превръща в емблематичен филм на 80-те години. Следват още два филма през 1987 и 1994 г.

„Това е голяма част от живота на хората, беше хит и всички го харесаха, но беше нещо повече от това - зрителите сякаш се привързаха към него“, разказва актьорът Пол Райзър, който се превъплъщава в ролята на Джефри Фридман.

Режисьорът Марк Молой казва, че новият филм също препраща към 80-те години на миналия век.

