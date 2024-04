Психиатър: Бритни Спиърс трябва да влезе в клиника (ВИДЕО)

Известен холивудски психиатър призова певицата Бритни Спиърс отново да влезе в психиатрия и да започне да приема сериозни лекарства.

Две години и половина след като беше освободена от попечителството на баща си, изпълнителката не спира да шокира феновете си с безумното си поведение в социалните мрежи. Д-р Чарлз Софи заяви пред TMZ, че 42-годишната певица е „напълно нефункционална“ и е в сериозна опасност да се разори.

Britney Spears is in danger of going broke and people around her say she needs a lot of help. Psychiatrist @DrSophy came on TMZ Live to discuss what he would do if he were her doctor. pic.twitter.com/G0l6zYpjbv