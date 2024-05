Крал Чарлз III разкри, че е получил страничен ефект по време на лечението на рака

Пътешествието на крал Чарлз III към здравето продължава.

След като сподели, че е диагностициран с неназована форма на рак през февруари, британският монарх запази в тайна много подробности около здравето си през изминалите месеци. Въпреки това по време на неотдавнашно посещение в Центъра на армейската авиация в Мидъл Уолъп, Хемпшир, Чарлз сподели допълнителни подробности за лечението си.

По време на посещението си в музея на 13 май Чарлз разговаря с ветеран от британската армия на име Аарон Мейпълбеек. По време на разговора им, по информация на The Daily Mail, Чарлз потвърди, че е загубил вкуса си по време на лечението си, въпреки че не сподели дали последиците са били временни.

