Владимир Зомбори е победителят в „Като две капки вода“

Владимир Зомбори спечели 12 сезон на шоуто "Като две капки вода" на грандиозния финал в "Арена София", предаде dariknews.bg.



На второ място остана Християна Лоизу, трети е Наско от БТР, а последният финалист бе Иво Аръков.



Развълнуваният Зомбори не можа да скрие вълнението и сълзите си на сцената. Той затвърди голямата си победа с изпълнение на Фреди Меркюри и "Show must go on".



„Не съм си представял такава енергия и любов от хората. Благодаря от сърце на всички!“ сподели победителят, минути след като получи приза за най-добър имитатор в дванадесетия сезон на формата. Той получи и голямата награда чисто нов автомобил Ford Puma.



Тази вечер по време на грандиозния финал на шоуто осемте звездни участници от сезон 12 излязоха за последно на сцената на най-доброто шоу за имитации в зала „Арена София“ пред повече от 10 000 души, за да се борят за любовта на зрителите, които ще определят големия победител. За титлата „Най-добър имитатор“ финалистите избраха сами своите образи.