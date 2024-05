Физици най-накрая потвърдиха възхитителна теория на Айнщайн за черните дупки

Детайлното обяснение на това как материята пада върху черна дупка отвъд хоризонта на събитията бе разкрито в нова статия.

Както още Айнщайн твърди в своята теория за гравитацията, има точка, в която материята спира да обикаля около черната дупка и пада право надолу, спускайки се стремглаво отвъд точката, от която няма връщане назад. Но сега, в рентгеновите данни на активна черна дупка, най-накрая видяхме доказателство, че тази "падаща област" съществува.

"Теорията на Айнщайн предсказваше, че това последно потъване съществува, но за първи път успяхме да демонстрираме, че това е така," казва физикът Андрю Мъмъри от Оксфордския университет във Великобритания. "Представете си го като река, която се превръща във водопад – досега разглеждахме реката. Това е първият ни поглед към водопада."

Материята, която се движи към черна дупка, не следва права линия. Тя обикаля наоколо, подобно на водата, която се върти, спираловидно, неумолимо към отводнителния канал. Това не е просто удобно сравнение: то е толкова подходящо, че учените използват вихрите на водата, за да изучават средата около черните дупки.

Изследването на самите черни дупки е малко по-сложно, тъй като изкривеното пространство-време около тях е толкова екстремно.

Но преди десетилетия теоретичните трудове на Алберт Айнщайн предсказват, че при определена близост до черната дупка материята вече няма да може да следва стабилна кръгова орбита и пада право надолу – като вода през ръба на този аналогичен отводнителен канал.

