Любимата на Джейсън Стейтъм възмути феновете си си с чисто гола СНИМКА

Роузи Хънтингтън-Уайтли предизвика възмущение в сряда, когато позира напълно гола в дръзка снимка в Instagram.

Половинката на Джейсън Стейтъм, която в момента присъства на филмовия фестивал в Кан във Франция, показа дупе си, докато лежи напълно гола в на хотелското си легло.

На снимката тя носи масивно златно колие заедно с чифт подходящи обеци Тифани, докато се излежава в стаята си.

Снимката предизвика възмущение сред последователите ѝ, които заклеймиха русата красавица, че е споделила толкова пикантен кадър в социалните мрежи.

"Разочароващо, Роузи. Това, което винаги те е отличавало, е било колко класна си. Моля те, не се принизявай до голотата", написа един от нейните фенове.

Друг коментира гласи: "Абсолютно няма нужда от това. Това е смущаващо и скучно."

Трети пък зададе въпроса: "Защо гола? Не разбирам защо всички известни искат да публикуват голи снимки."

