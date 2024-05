Защо Даниел Радклиф не иска да участва в сериалa за Хари Потър

Даниел Радклиф е на мнение, че би било разумно предстоящият телевизионен сериал, посветен на момчето, което оцеля, е да се дистанцира от познатите филми. Това означава, че вероятността да вземе участие в предстоящата продукция, е сведен до минимум.

Актьорът е известен с това, че изигра ролята на магьосника Хари Потър в емблематичната филмовата поредица от осем части. Както знаем, те са създадени по поредицата от книги на британската писателка Дж. К. Роулинг, пише dir.bg.

"Мисля, че искат да има ясна граница между двете. И не знам дали ще проработи, ако се завърна в сериала. Но ще се радвам да го гледам, заедно с всички останали", коментира той, пред E!News.

След това, Радклиф учтиво избегна всякакви разговори за Хари Потър.

Daniel Radcliffe isn't too interested in appearing in the upcoming "Harry Potter" television series on Max.



"I think they very wisely want to [have] a clean break. And I don't know if it would work to have us do anything in it. I'm very happy to just watch along with everyone…