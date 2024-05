Дейвид Бекъм стана рекламно лице на AliExpress (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм подписа договор за глобален посланик на AliExpress - платформа за онлайн търговия на дребно, собственост на китайския технологичен гигант Alibaba, съобщи Би Би Си.

Бекъм е популярно лице не само в Европа, а изобщо в целия свят и избирането му има за цел да помогне на AliExpress в тежката конкуренция с други две китайски платформи за изключително евтини стоки - Shein и Temu, които разчитат на активни и агресивни маркетингови кампании в борбата за потребители.

Съобщението идва в момент, когато следващия месец предстои да започне Европейското първенство по футбол в Германия.

Компанията не разкрива каква сума ще плаща на бившия капитан на Англия.

