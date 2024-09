ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на lansinginstitute.org

Китай въведе нови ограничения върху износа на стоки с двойна употреба за Русия, считано от 1 септември, което е забележителна промяна предвид ролята на Китай като ключов доставчик на такива артикули от 2022 г. насам.

Като заобикаля международните санкции и дава приоритет на собствените си вътрешни интереси, Русия поддържа достъп до китайски технологии, които да заменят западните продукти за трета поредна година. Сред тях са малките авиационни двигатели, по-специално двигателите DLE30, произведени от MILE NAO XIANG TECHNOLOGY CO. LTD, които се използват в производството на руски дронове.

Поне от август 2023 г. Китай доставя двигатели DLE30 на Русия. От руска страна компании като Uniservice, SMT-iLogic и Unicom се занимават с доставките, докато посредниците от Китай включват CHIP SPACE ELECTRONICS CO. LTD, LUCHENGTECH CO. LTD и M. AND S. TRADING.

Подкрепяйки руските възможности за безпилотни самолети, Китай косвено допринася за военната агресия на Москва, въпреки публичната си позиция на неутралитет и призивите за мир. Досегашното нежелание на Пекин да упражни натиск върху Русия може да показва стратегически интерес на страната да държи Запада разколебан и разделен и да поддържа партньорство срещу западното влияние.

Тази динамика предполага, че Китай може да види продължаването на конфликта като полезно за своите дългосрочни цели, като избягва прякото участие, като същевременно печели от геополитическата нестабилност. Като балансира дипломатическата реторика с действията, които подкрепят Русия, Китай запазва влиянието си, без открито да се присъединява към военния дневен ред на Москва.

Китай е основен играч на днешната глобална арена, нация, която излезе от труден период в началото на 19-ти и 20-ти век, за да влезе в новото хилядолетие като икономическа сила. Докато успехът на Китай може да се дължи на много фактори, голяма част от него произтича от експанзията му в световната търговия. Предприемаческият дух и упоритата работа на китайския народ, подкрепени от западни инвестиции, дадоха впечатляващи резултати. Днес произведените в Китай стоки вече не са синоним на евтини копия, а са признати за своята иновация и качество.

Възходът на Китай промени баланса на силите в глобалната икономика, което доведе до нарастваща политическа конкуренция. Пекин има за цел да промени правилата на международната икономика и политика, за да отговарят на неговата визия, но се сблъсква със съпротивата на утвърдените световни лидери. Европа и САЩ от своя страна се стремят да запазят съществуващия ред. В тази борба, която понякога флиртува с границата между конкуренция и конфронтация, Китай търси съюзници. Трябва да се отбележи, че той намира подкрепа сред страните, определени като „лоши актьори“ на Запад, като Русия е на първо място сред тях.

Въпреки че Пекин не е осъдил изрично агресията на Русия срещу Украйна, той призовава за мирно решение и признава върховенството на Хартата на ООН. Китай обаче играе решаваща роля в подкрепата на военните усилия на Кремъл в Европа. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг открито призна това на 6 септември. Като глобална сила Китай не може да си позволи да доставя оръжие директно на международно признат агресор.