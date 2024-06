Кейт Мидълтън наруши мълчанието с лично писмо (СНИМКА)

В писмо, споделено от Ирландската гвардия в събота, Кейт Мидълтън изрази извинения за невъзможността си да присъства на последната репетиция за Trooping the Color, но каза, че се надява отново да се присъедини към тях съвсем скоро. Писмото следва новината, че принцеса Кейт, почетен полковник в ирландската гвардия, няма да присъства на днешния преглед на полковника, тъй като се възстановява от лечение на рак.

Това е второто значимо събитие на Ирландската гвардия, което Мидълтън ще пропусне поради заболяването си, след отсъствието ѝ на парада на Свети Патрик през март. Преди събитието през 2024 г. тя е присъствала още преди да бъде назначена за почетната си роля, започвайки през 2012 г. (Тя пропусна само един парад на Свети Пат през 2016 г.).

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS