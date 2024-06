Ноам Чомски е приет в болница

Лингвистът Ноам Чомски е хоспитализиран в Бразилия, която е родната страна на съпругата му, съобщи АП. Валерия Чомски е обявила с имейл, че 95-годишният ѝ съпруг е в болница в Сао Пауло, където е отведен със самолет и две медицински сестри.

Чомски се възстановява след масивния инсулт, който получи преди година.

Семейството притежава дом в Сао Пауло от 2015 г.

Валерия Чомски потвърди изнесените от бразилски вестник подробности, според които Ноам Чомски има проблеми с говора и с дясната страна на тялото. Чомски е преглеждан ежедневно от невролог, терапевт по говора и специалист по белодробни болести.

По думите на Валерия Чомски нейният съпруг следи новините и при кадрите от войната в Газа вдига лявата си ръка в израз на страдание и гняв.

