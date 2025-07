Тръмп: Путин ни засипва с много глупости

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че не е доволен от руския президент Владимир Путин и обмисля допълнителни санкции срещу Москва, подчертавайки разочарованието си от нарастващия брой на жертвите във войната на Русия с Украйна.

„Путин ни засипва с много глупости“, каза Тръмп по време на среща с представители на кабинета в Белия дом, предаде агенция "Ройтерс". Тръмп каза, че Путин е "мил през цялото време, но се оказва, че (диалогът с него) е безсмислен".

По време на предизборната си кампания Тръмп беше заявил, че ако го изберат за президент, ще сложи край на войната в Украйна "за 24 часа". Тръмп става все по-недоволен от нежеланието на Путин да спре военната агресия срещу Украйна. Тръмп не уточни какви санкции обмисля да наложи на Москва.

Часове по-рано американският президент заяви, че САЩ ще изпратят още оръжия на Украйна. По думите му, Украйна е атакувана много жестоко от Русия и трябва да може да се защитава. САЩ ще изпращат на Киев предимно „отбранително“ оръжие, посочи Тръмп.

