Пуснаха кукла Барби с диабет тип 1 (СНИМКА)

Американската компания „Мател“ пусна първата си кукла Барби с диабет тип 1, съобщи британският вестник „Гардиън“.

Диабет тип 1 е автоимунно заболяване, при което тялото атакува и разрушава клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. Често се диагностицира в детството, като пациентите трябва да следят нивата си на глюкоза и да приемат инсулин всеки ден.

Новата Барби е разработена в партньорство със световната неправителствена организация за борба с диабет тип 1 Breakthrough T1D. Куклата има монитор за непрекъснато проследяване на кръвната захар на ръката си, който ѝ помага да следи състоянието си, като за неговото закрепване е използвана розова лепенка с формата на сърце. Тя носи и мобилен телефон със специално приложение, което ѝ помага да следи нивата на кръвната захар през целия ден.

