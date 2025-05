11-годишна актриса почина след 12 сърдечни ареста

Милена Брандао, 11-годишна бразилска актриса, известна с ролята си в телевизионния сериал „Co-Minded“, почина след няколко сърдечни ареста. Това съобщава TMZ.

Точната причина за смъртта все още не е установена, но е известно, че младата актриса е претърпяла поне 12 сърдечни ареста.

Първите симптоми на неразположение се появили преди две седмици. Детето изпитвало главоболие, сънливост, загуба на апетит и болки в краката.

Според майката на момичето, лекарите първоначално са подозирали денга, но не са поставили окончателна диагноза.

Критичното влошаване на състоянието ѝ настъпи внезапно– Брандао загуби способността си да ходи и след това припадна.

В болницата момичето е получавало до три сърдечни ареста на ден. За реанимация са използвани както индиректен сърдечен масаж, така и дефибрилатор.

