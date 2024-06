С помощта на магнити "ловци" откриха сейф със 100 000 долара в канал в Ню Йорк

Мъж и жена, развличаща се с магнитен риболов, намери сейф с близо 100 000 долара от канал в парк в Ню Йорк, предаде ЮПИ.

Магнитният риболов е вид хоби, състоящо се в търсене във води на открито на феромагнитни обекти, които могат да бъдат изтегляни със силен неодимов магнит.

Джеймс Кейн и Барби Агостини разказват, че по-рано този месец са били в парка „Флашинг Медоус Корона“ в квартал „Куинс“, когато магнитът на края на въжето им се залепил за нещо тежко.

Двойката каза, че не за първи път попадат на сейф, докато ловят с магнит, но сега се оказало, че касата съдържа съкровище от около 100 000 долара. Сумата била в 100-доларови банкноти, за нещастие, силно увредени от престоя във водата, предава БТА.

От нюйоркската полиция съобщили на двойката, че парите са техни, тъй като разследващите не са успели да намерят доказателства, които да свързват сейфа или съдържанието му с престъпление.

