В Лондон ще бъде показан първият филм, написан изцяло от изкуствен интелект

В Лондон ще се проведе световната премиера на уникална лента - "Последният сценарист", първият филм, написан изцяло от изкуствен интелект.

Филмът, режисиран от Питър Луизи, започва като експеримент и има за цел да проучи дали изкуственият интелект може успешно да напише цял игрален филм, пише vesti.bg.

