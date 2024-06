Почина звезда от "Всички обичат Реймънд“

Хирам Кастен, стендъп комик и актьор, известен с участието си в "Зайнфелд“, "Всички обичат Реймънд“ и "Луд съм по теб“, почина на 71 години, пише Daily Beast, предава "Фокус".



Според източник на изданието, Кастен е починал в неделя, 16 юни, след като се е борил с множество заболявания, включително рак на простатата.

Hiram Kasten -- a force on the New York City comedy scene in the 1970s and '80s who appeared on "Seinfeld" -- has died. 💔🕊️



See more 👉 https://t.co/cEJyE8zxyN pic.twitter.com/BSjOD44Zwj