Княгиня Калина се прочу из мрежата заради вида си, тя отвърна (СНИМКИ)

Българската княгиня Калина шокира света с външния си вид, а когато видят каква красавица е била преди 20 години, всички се питат как се е стигнало до тук. Така голяма част от интернет потребителите коментират външния вид на наследницата на Симеон Сакскобургготски, която напоследък сякаш не излиза от фитнеса, а за капак на това през годините се подложи на поредица пластични операции.

Причината за такъв внезапен и неочакван интерес на публиката е нейният външен вид, по-точно изразеното ѝ мускулесто тяло, както и лицето ѝ, по което естетическите корекции са много видими, пише изданието Zena.

Когато сравнявате снимките на княгиня Калина и нейния път на трансформация, разликата във външния вид е изключително осезаема и мнозина смятат, че тя не е трябвало да държи толкова много на мускулната маса, както и на естетичните интервенции, с които срина естествената си красота, която несъмнено е притежавала в младостта си.

Въпреки това, тъй като тя е родена, израснала и живее в Испания, местните медии все пак преди това се интересуваха от "драстичната промяна на външния вид", както характеризираха нейната трансформация, така че я попитаха защо е решила да го направи.

За любопитните, българската княгиня отговаря кратко и ясно в интервю за „Ел Мундо“ : „Посветила съм се на тренировките с тежести и здравето на тялото, аз съм спортистка“.

For more information:

Actually sad what has happened to her. There's reports Princess Kalina of Bulgaria had a fall which resulted in her teeth being broken. While under treatment, an infection developed in her jaw. She had to undergo various surgeries and continued treatments to… https://t.co/cOABgoBfQp pic.twitter.com/yRf1xuEFbP