Откриха мистериозен монолит в пустинята в Невада (СНИМКИ)

Полицията в Лас Вегас откри мистериозен монолит в пустинята в Невада, което предизвика предположения от страна на интернет потребителите в САЩ относно произхода му, предаде АФП, цитирана от БТА.

Монолитът има форма на правоъгълен паралелепипед. Той е изцяло покрит с огледала и е забелязан този уикенд в популярен сред туристите район, на около час път северно от Лос Анджелис.

„Виждаме много странни неща, но вижте това!“, коментира полицията в социалните мрежи.

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M — LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024

Тази странна инсталация прилича на много други, които мистериозно се появяват в четирите краища на земното кълбо от 2020 г. Тогава монолит е открит в безлюдно кътче на Юта и попада на първите страници на вестниците по време на пандемията КОВИД-19. Оттогава подобни обекти са открити в Нидерландия, Полша, Румъния, Канада и Великобритания.

"How did it get up there??" Another "mysterious monolith" has been spotted, this time in the Nevada desert. https://t.co/x6f9dP39ch pic.twitter.com/RE1wpOzXUE — USA TODAY (@USATODAY) June 19, 2024

Създадени са уебсайтове, в които са изброени тези загадъчни структури. И подобно на останалите, монолитът в Невада е обект на всевъзможни теории.

Предположенията на американските интернет потребители варират от това дали е дарение от извънземни или е сандък със съкровище, или е просто шега.

Но както в „2001: Космическа одисея“, класиката на Стенли Кубрик, която популяризира образа на монолита в популярната култура, мистерията вероятно е обречена да остане неразгадана.

🚨BIG News: CBS News reports

"Mysterious" monolith appears in Nevada desert, police say the reflective object was spotted close to Gass Peak, a hiking area with a summit of nearly 7,000 feet. No one know where or how it got there. (The clear one from NV in 2020)

➡️Any thoughts? pic.twitter.com/MVoCZ5xSCC — RubyRedMedia (@TheRubyRedMedia) June 19, 2024