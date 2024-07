НАСА откри необикновени форми в горните слоеве на земната атмосфера

Предишни проучвания показаха, че сливащите се гребени образуват формата на Х след слънчеви бури и големи вулканични изригвания, но данните от това ново проучване разкриват, че те могат да се образуват и в така наречените "тихи времена", което подсказва, че са намесени по-локални фактори.

Учени от НАСА са открили нещо като азбучна супа в йоносферата - частта от земната атмосфера, която се намира на около 48-965 км над главите ни - и откритието може да помогне за подобряване на прогнозите за космическото време и радиокомуникациите, пише БГНЕС.

Подобни форми са откривани и преди, но използваният тук инструмент за глобални наблюдения на крайниците и диска (GOLD) ни дава най-добрия поглед върху тях - разкривайки странни форми Х и С, които се появяват в неочаквано време и на някои изненадващи места, предаде "Сайънс Алерт".

Strange Shapes Have Been Revealed in Earth's Upper Atmosphere



NASA scientists have discovered something of an alphabet soup in the ionosphere, the part of Earth's atmosphere that sits about 48–965 kilometers (30–600 miles) above our heads – and the finding could help improve… pic.twitter.com/8gls0IwYiL