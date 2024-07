Френският Екскалибур изчезна мистериозно 13 века след забиването му в скала

Пазителят на Франция, поставен от един от легендарните паладини на Карл Велики, изчезна мистериозно и хвърли в потрес не само страната, но и вярващите в сурови предсказания по света.

Изчезна мечът Дюрандал, който е забит в Рокамадур от 13 века и за който се носят легенди, че използва магията на Екскалибур. Той е от големите реликви на средните векове, сравнима само със Светия Граал и Екскалибур - легендарният меч на крал Артур и рицарите на Кръглата маса. Дюрандал е мечът на друга голяма легенда – Роланд (или Ролан на съвременен френски).

На 2 юли легендите и страховитите пророчества връхлетяха с чудовищна сила, след като френската полиция съвсем официално съобщи, че Дюрандал е изчезнал и се води разследване. Пророчеството вещае, че Франция е заплашена от страховити събития, ако това се случи и то вече е факт. В градчето Рокамадур всички са в потрес. Всеки ден се правят служби за намиране на меча и се отправят молитви към Господ да пожали града и страната.

France's legendary 'Excalibur' has vanished from its rocky perch after 1,300 years! The sword, said to have been hurled into the cliff by the dying knight Roland, was stolen from a 10-meter height in a protected area. Legend has it that the sword's disappearance is a bad omen pic.twitter.com/Ipijos2Sxz