Актрисата Аня Тейлър-Джой е най-красивата жена според златното сечение (СНИМКИ)

Актрисата Аня Тейлър-Джой е обявена за най-красивата жена в света, според т.нар. златното сечение, пише The Sun.

Според източника, пластичният хирург Джулиан де Силва е съпоставил лицето на холивудската звезда с правилото за златното сечение. Той отбеляза, че лицето на Аня е 94,66% близко до съвършенството.

„Аня Тейлър-Джой е категоричният победител. Тя има най-висок общ резултат за позициониране на очите, с резултат от 98,9%, само 1,1% от идеалната форма. Аня също има най-висок резултат за вежди и е близо до върха в почти всяка категория, с изключение на устните", каза той.

Специалистът отбеляза още, че на второ място е актрисата Зендая, а на трето супермоделът Бела Хадид. А на четвърто и пето място бяха съответно актрисите Марго Роби и Сонг Хе Кио, пише "Телеграф".

