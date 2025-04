За пръв път "възкресиха" животински вид, изчезнал преди 12 500 години - свирепия вълк от "Игра на тронове"

Изчезнал преди около 12 500 години вид вълци отново ще броди по света, след като американската биотехнологична компания Colossal Biosciences, базирана в Далас, обяви първото в историята „успешно възкресяване“ на животински вид. Учените на компанията са създали три малки на т.нар. „свиреп вълк“ или "ужасен вълк" (на латински Aenocyon dirus), използвайки древна ДНК, технология за генно редактиране и клониране.

„Свирепите вълци“, познати от телевизионния сериал „Игра на тронове“, са били могъщи хищници, обитавали Северна Америка преди хиляди години. Данните сочат, че те са били по-едри от днешните сиви вълци, с по-широка глава, по-гъста козина и по-силна челюст. Според Colossal, именно сивият вълк (Canis lupus) е най-близкият съвременен роднина на изчезналия вид, поради което той е послужил за основа на генните модификации.

Досега Colossal Biosciences бе известна с амбицията си да „възкреси“ мамута, додото и тасманийския тигър. Новината, че екипът е работил тайно и върху страшните вълци, изненада научната общност. „Това мащабно постижение доказва, че цялостният ни технологичен процес за де-изчезване работи“, каза съоснователят и главен изпълнителен директор на компанията Бен Лам в прессъобщение. „Използвахме ДНК от 13-хилядигодишен зъб и 72-хилядигодишен череп, за да създадем здрави кученца на страшен вълк.“

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH