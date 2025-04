Откриха мъртъв бившия бодигард на семейство Бекъм

Крейг Ейнсуърт, бившият бодигард на двойката Дейвид и Виктория Бекъм, е починал.

Бившият кралски морски пехотинец, който е работил за семейство Бекъм от 2013 до 2015 г., е намерен в Испания, след като е обявен за изчезнал. Майката на Крейг, Сали Айнсуърт, потвърди новината в социалните мрежи, предава БГНЕС.

„Крейг е намерен“, заяви тя на 5 април.

„С най-голяма тъга светът загуби Крейг. Той е служил в Афганистан и е имал посттравматично стресово разстройство“. добави Сали.

Тя също така качи снимка на ветерана от войната във военната му униформа озаглавена: „RIP Craig“ ("Почивай в мир Крейг").

David and Victoria Beckham's British former bodyguard is found dead in Spain: Ex-Royal Marine revealed how 'lockdown destroyed everything' in tragic last post https://t.co/6jCjnmygjK