"Мисията невъзможна 8" с нов трейлър: Том Круз скача от самолет и още впечатляващи каскади (ВИДЕО)

Холивудската легенда Том Круз отново поема риска в името на киното в дългоочаквания трейлър на „Мисията: Невъзможна: Възмоздието" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), чиято премиера е насрочена за 23 май. С впечатляващи каскади и наелектризиращо напрежение, новата част бележи възможен край на една от най-емблематичните екшън поредици в историята на седмото изкуство.

След осем филма и над две десетилетия, Том Круз може би за последен път ще влезе в ролята на безстрашния агент Итън Хънт от тайната служба IMF. „Възмездието“ обещава драматичен завършек на сагата, като продължава събитията от „Мисията невъзможна: Пълна разплата" от 2023 г., първоначално планирана като първа част на двоен финал.

В центъра на сюжета стои битката на Хънт срещу зловещия изкуствен интелект, наречен The Entity – технология със страховит потенциал да потопи света в хаос, ако попадне в неподходящи ръце, пише Variety.

It’s all come to this. Mission: Impossible – The Final Reckoning. May 23, 2025. pic.twitter.com/KSf1vLALXK

— Tom Cruise (@TomCruise) April 7, 2025

Към звездния състав, редом до Круз, се завръщат любими образи като Саймън Пег в ролята на Бенджи Дън, Винг Реймс като Лутър Стрикел, Ванеса Кърби като Аланa Митсополис, Хейли Атуел като Грейс, и Есай Моралес в ролята на антагониста Гейбриъл. Също така ще видим Шеа Уигам, Грег Тарзан Дейвис и Пом Клементиеф като безмилостната наемна убийца Париж.

Франчайзът се разширява и с нови лица, сред които изпъкват звездата от „Тед Ласо“ Хана Уодингам, Ник Офърман, Луси Тулугаржук, Кейти О’Брайън, Трамел Тилман и Стивън Оуянг.

Разбира се, няма „Мисията невъзможна“ без зрелищни, граничещи с невъзможното каскади – и Круз отново поставя летвата високо. Сред най-опасните сцени във филма е с подводница и момент, в който актьорът буквално виси от летящ самолет.

„Когато подадеш глава от самолет с над 190 километра в час, не получаваш кислород“, споделя Круз пред списание Empire. „Трябваше да се науча как да дишам при такива условия. Имаше моменти, в които просто припадах – не можех физически да се върна обратно в пилотската кабина.“