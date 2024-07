Рита Ора отмени участие, влезе спешно в болница по неизвестни причини

Рита Ора обяви, че отменя планираното си участие на фестивал тази седмица, като заяви на феновете си, че сега трябва да си почине, след като наскоро се е озовала в болница.

В събота следобед 33-годишната певица и авторка на песни се включи в своята Instagram Story, за да сподели, че е прекарала нощта в болница в Унгария. Тя не разкри подробности за здравословното си състояние, но заяви, че е била насърчена да "почива старателно".

Тя съобщи на феновете си, че в резултат на това няма да излезе на сцената на Campus Fesztivál в страната. Рита сподели изявлението само няколко часа преди да се очаква да изнесе концерт в град Дебрецен в рамките на ежегодното събитие.

Певицата написа в Инстаграм: "Моля, простете този неочакван развой на събитията, но за съжаление няма да мога да изнеса концерт на Campus Fesztivál тази вечер. След като прекарах нощта в болница в Будапеща, трябва да си почина добре и да следвам лекарските нареждания."

В заключение Рита се извини на феновете, които ще присъстват на концерта, и изрази благодарност за тяхното "разбиране". Тя каза: "Много се извинявам на моите фенове, които ще бъдат там днес, и съм им искрено благодарна за разбирането."

Организаторите на фестивала взеха отношение към ситуацията. Те споделиха изявлението на Рита в платформата и написаха: "Нейният екип работи от сутринта, за да подготви шоуто... ние също сме опустошени от новината. Съботната програма на главната сцена ще бъде реорганизирана скоро. Пожелаваме на Рита скорошно възстановяване."

Към Рита Ора веднага заваляха пожелания за подобрение в социалните мрежи. Новината идва след прочутото ѝ изпълнение на фестивал във Вилнюс в Литва в четвъртък. Тя беше хедлайнер на фестивала As Young As Vilnius в столицата.

След шоуто Рита написа за преживяното в публикация. Тя сподели пред последователите си: "Литва, ти ме отвя! 50 хил. души, в проливния дъжд, оценявам всеки един от вас и донесохте ЕНЕРГИЯ. Толкова съм щастлива, че успях да оглавя фестивала As You As във Вилнюс, за мен е абсолютна чест."

Според уебсайта ѝ, следващият планиран концерт на Рита е след няколко седмици. Тя трябва да се представи на фестивала Lovestream във Вайнори в Словакия на 16 август. Тя е включена в списъка на участниците в тазгодишния фестивал заедно с такива като 50 Cent, Macklemore и Chase & Status.