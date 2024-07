Майли Сайръс окончателно забрави баща си Били Рей, той я нарече "дявол"

Скандалите в семейството на Майли Сайръс се разгояха още повече, след като баща ѝ, Били Рей Сайръс, я нарече "дявол" и "мръсница" в изтекъл аудио запис. Това се оказала последната капка, която преляла чашата и певицата окончателно решила да сложи край на обтегнатите отношенията с баща си. Според източници, Майли не е говорила с Били Рей, откакто майка ѝ Тиш подаде молба за развод през 2022 г., след 28 години брак.

"Не съществува адекватно обяснение, което да оправдае факта, че един баща нарича дъщеря си с подобни имена. Всякакви следи от уважение, което Майли изпитваше към баща си, изчезнаха. Той е мъртъв за нея", споделя източник, запознат със семейството, цитиран от DailyMail.

In new leaked disturbing audios Billy Ray Cyrus is heard verbally abusing Firerose and then speaks in third person shaming his ex wife Tish for having two children from two different men before she met him. pic.twitter.com/EUpQmrWKOK