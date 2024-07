Учени изобретиха робот, който да събира фасове по плажовете (ВИДЕО)

Изследователи от Италия с революционно откритие. Учените са намерили решение за един от най-наболелите екологични проблеми в света - безразборното изхвърляне на милиони цигарени угарки, съобщава NOVA.

Екип от Италианския технологичен институт в Генуа е разработил четирикрако куче робот, което ще "работи" по местните плажове. VERO е оборудван с прахосмукачка. Използва изкуствен интелект, за да открива фасове по земята и да ги засмуква, докато се разхожда край брега.

Italian scientists were frustrated with people endangering marine life by leaving cigarette butts on the beach. That's why they invented a robot dog with vacuum feet to clean them up. pic.twitter.com/XGZqNVBSqm