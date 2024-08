На фона на развода с рапъра Офсет: Карди Би обяви, че е бременна (СНИМКА)

Карди Би е бременна с третото си дете. Рапърката обяви щастливата новина със снимка в Instagram, на която позира с бременно коремче.

„С всеки край идва ново начало! Толкова съм благодарна, че споделих този сезон с теб, ти ми донесе повече любов, повече живот и най-вече поднови силата ми! Напомни ми, че мога да имам всичко! Напомнихте ми, че никога не трябва да избирам между живота, любовта и страстта си! Обичам те толкова много и нямам търпение да станеш свидетел на това, което ми помогна да постигна, към което ме подтикна! Много по-лесно е да приемаш житейските обрати, завои и изпитания лежерно, но ти, брат ти и сестра ти ми показахте защо си заслужава да се пребориш!”, написа американската певица под кадрите.

Новината за бременността на Карди идва малко след като тя подаде молба за развод със съпруга си, 32-годишния рапър Офсет, след шестгодишен брак, потвърди представител на рапърката пред PEOPLE. Изданието съобщи, че 31-годишната Карди Би иска да получи попечителство над общите им деца. Те има две деца - 2-годишен син и 6-годишна дъщеря.

