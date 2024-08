Медуза ужили Леонардо ди Каприо по време на почивка на яхта с гаджето му (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо и гаджето му Витория Черети продължават луксозната си ваканция на италианска яхта заедно с един неканен гост.

В неделя 49-годишният актьор и 26-годишната му приятелка модел бяха заснети да плуват до яхта в Сардиния. Релаксиращият ден обаче не мина без инциденти, тъй като звездата от "Титаник" изглежда е получила ужилване от медуза, докато плува, а неприятната случка бе запечатана от папараци.

На снимките се вижда как Ди Каприо се опитва да разгледа червена следа отзад на дясното си бедро на палубата на лодката, дръпвайки банския си настрани, за да види мястото. Черети и един от членовете на екипажа на яхтата пък асистират на кино звездата.

Друга снимка показва как актьорът стиска кърпа и се усмихва на приятелката си, а крачолът на банския му костюм все още е набран, за да не дразни ужиленото място.

Leonardo DiCaprio Gets A Jellyfish Sting While At Sea https://t.co/JC6HxK4GZd pic.twitter.com/QWCyECg4nL